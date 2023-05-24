В Великобритании рассказали, кто вынудит Запад признать свое поражение FT: рост влияния БРИКС означает конец господства G7

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Однополярность США и экономическое доминирование G7 остались в прошлом, такое мнение в своей статье выразил обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Вульф. Журналист полагает, что страны «Большой семерки» больше не могут управлять миром, в то время как БРИКС сейчас находится на пути к тому, чтобы стать значимой глобальной группой.

Момент «однополярности» США и экономическое доминирование G7 остались в прошлом. <...> Она не может управлять миром, даже несмотря на то, что судьба мира также будет судьбой его членов <...>. БРИКС сейчас, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой всемирной группировкой. Очевидно, что объединяет ее членов желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, — говорится в публикации.

Вульф указал на несколько факторов, которые указывают на необходимость смены лидерства в мире. Во-первых, обозреватель возмутился тем, что в мире доминирует группа государств, в которой проживает менее 10% населения планеты. Во-вторых, Вульф указал на то, что в период с 2000 по 2023 год доля «Большой семерки» в мировом производстве (по покупательной способности) упала с 44% до 30%.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия укрепляет «многополярные, правовые и демократические начала межгосударственного общения» и намерена продолжать подобную деятельность на площадках ООН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и других региональных объединений развивающегося мира.