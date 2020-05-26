В Великобритании от коронавируса умерли более 37 тысяч человек

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Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Великобритании достигло 37 048 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

За сутки умерли 134 человека. Было выявлено 2004 новых случая инфицирования. Всего в стране коронавирус диагностирован у 265 227 человек.

Правительство Великобритании планирует смягчить карантин с 1 июня. Школьники из первых, шестых и подготовительных классов смогут вернуться к учёбе. Ученики 10-х и 12-х классов смогут посещать школу после 15 июня.

NEWS.ru писал, что Борис Джонсон не стал увольнять своего советника Доминика Каммингса. Мужчина уехал из Лондона в Дарем, который расположен в 400 километрах от британской столицы. Премьер объяснил, что советник отправился в дальнюю поездку, чтобы обеспечить уход за ребёнком, «когда его самого и его жену мог вот-вот свалить с ног коронавирус».