В Великобритании подбирают истребители для Украины Reuters: Лондон рассматривает возможность передачи британских истребителей Киеву

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Великобритания рассматривает возможность передачи британских истребителей Киеву, пишет Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Риши Сунака. Минобороны страны предстоит оценить, какие модели самолетов Лондон в теории мог бы передать Киеву.

Премьер-министр поручил министру обороны оценить, какие самолеты мы могли бы выдать, но, чтобы внести ясность, это долгосрочное решение, а не краткосрочная возможность, в которой Украина сейчас больше всего нуждается, — сказал представитель премьера.

Британские специалисты обучили 10 тысяч военных Украины, выяснил ранее Telegraph. При этом в нынешнем году в Соединенном Короевстве обещают обучить еще 40 тысяч украинских солдат. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Лондон продолжает играть крайне важную роль в оснащении и обучении военных ВСУ.

Глава Минобороны Соединенного Королевства ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.