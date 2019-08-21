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Жительница Великобритании во время беременности принимала опиоидный анальгетик, вещества которого попали в грудное молоко, вызвав внезапную смерть новорождённой девочки.

Британка страдала болями в спине, поэтому врачи прописали ей сильнодействующее обезболивающее. Акушерки заверили её, что ничего с ребёнком не произойдёт. Однако через пять дней после родов младенец умер. Профессор Питер Флеминг заявил, что анальгетик мог привести к летальному исходу, сообщает Metro .

Ранее News.ru писал, что жительницу Челябинской области, ребёнок которой скончался в результате отравления алкоголем, приговорили к условному сроку. Суд признал её виновной в причинении смерти по неосторожности. Женщина давала спиртное трёхмесячному младенцу, пытаясь его успокоить. В итоге тот умер. Экспертиза показала наличие в организме свыше 30 мл этилового спирта.