https://static.news.ru/photo/e3d45b0a-596f-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Giuseppe Ciccia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск отменил встречу с римскими священниками из-за недомогания. Днём ранее во время мессы у него были кашель и насморк.

Это может быть обычной простудой, однако в Ватикане ни слова не говорят о природе болезни понтифика, передаёт Associated Press. Агентство отмечает, что это происходит на фоне вспышки коронавируса в Италии, которым заразились более 400 человек.

Три случая зафиксированы в Риме, однако все пациенты выздоровели.

В последнее время у Франциска был напряжённый график. Однако от глаз верующих не ускользнуло то обстоятельство, что в ходе недавнего появления понтифика на людях епископы воздерживались от тесного контакта с ним — приветствовали на расстоянии и старались не целовать папское кольцо.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Италии попросил туристов не паниковать из-за коронавируса. По его словам, в карантин попала лишь небольшая часть страны.