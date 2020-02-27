Папа римский Франциск отменил встречу с римскими священниками из-за недомогания. Днём ранее во время мессы у него были кашель и насморк.
Это может быть обычной простудой, однако в Ватикане ни слова не говорят о природе болезни понтифика,
Три случая зафиксированы в Риме, однако все пациенты выздоровели.
В последнее время у Франциска был напряжённый график. Однако от глаз верующих не ускользнуло то обстоятельство, что в ходе недавнего появления понтифика на людях епископы воздерживались от тесного контакта с ним — приветствовали на расстоянии и старались не целовать папское кольцо.
Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Италии попросил туристов не паниковать из-за коронавируса. По его словам, в карантин попала лишь небольшая часть страны.
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