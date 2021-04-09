В Варшаве полиция задержала протестующих на траурных мероприятиях

https://static.news.ru/photo/e25082fa-99e1-11eb-94a8-96000091f725_660.jpg Фото: rubaltic.ru

В центре Варшавы, где проходят траурные мероприятия в память о крушении президентского самолёта под Смоленском, начались столкновения между полицией и протестующими. Несколько активистов задержаны.

Инцидент произошёл у площади Пилсудского, где к памятнику погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому возлагал венки его брат и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

В числе протестующих как противники связанных с пандемией коронавируса ограничительных мер, так и те, кто против проведения траурных мероприятий в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Часть протестующих демонстративно пришла к площади без масок. Стражи порядка блокировали их до окончания траурных мероприятий. Митингующие выкрикивают антиправительственные лозунги, жгут фаеры и взрывают петарды, сообщает РИА Новости.

Польский «борт № 1» разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Тогда наряду с президентом Польши и его супругой погибли более 90 человек, в числе которых известные политики и военные деятели.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Также авиакатастрофа стала возможной из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовке экипажа. Польская прокуратура не отрицает вины пилотов, однако также обвиняет в причастности к катастрофе смоленских диспетчеров.

Как писал NEWS.ru, польский суд приступил к рассмотрению дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта президента. Их обвиняют в умышленном провоцировании катастрофы.