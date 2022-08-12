На Украину прибыли новые ракетные системы M270 от Великобритании

Фото: The British Army

На Украину прибыли новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 от Великобритании, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter. Глава ведомства поблагодарил Лондон за поддержку, а также отметил, что Киев скоро получит дополнительное вооружение.

Великобритания пообещала — Великобритания поставила. Украина получила новые системы M270, — написал Резников.

11 августа британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что власти страны решили поставить Украине дополнительные РСЗО. Он также пообещал, что «Великобритания и международное сообщество будут стоять бок о бок», оказывая оборонную военную помощь Украине.

Ранее стало известно, что очередной пакет поддержки в области безопасности со стороны США в адрес Украины составит $1 млрд и станет одним из крупнейших к настоящему времени. Так, Киев получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитный ракетный комплекс NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров М113. Отмечается, что пока остается неясным, предназначены ли снаряды для уже направленных Украине РСЗО или они будут размещены там до поставок новых установок.