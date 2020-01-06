Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опровергла обвинения в нарушении Минских соглашений об отведении вооружений от линии фронта.
В Ежедневных отчётах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 4 и 6 января содержится недостоверная информация о нарушении украинской стороной Минских договорённостей относительно отведения вооружений. Конкретно речь идёт о зенитных ракетных комплексах 9К33 «Оса», — говорится в сообщении украинской стороны.
На странице операции Объединённых сил (ООС) в Facebook уточняется, что согласно минским договорённостям отведению подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отведении зенитных ракетных комплексов в договорённостях речь не идёт.
Как ранее писал NEWS.ru, командующий операцией ООС Украины Владимир Кравченко допустил возвращение украинских военных на оставленные в результате разведения сил в Донбассе позиции в случае провокаций со стороны ДНР и ЛНР.
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