https://static.news.ru/photo/ba5c60aa-3175-11ea-a43c-fa163e074e61_660.jpg ЗРК «Оса» Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опровергла обвинения в нарушении Минских соглашений об отведении вооружений от линии фронта.

В Ежедневных отчётах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 4 и 6 января содержится недостоверная информация о нарушении украинской стороной Минских договорённостей относительно отведения вооружений. Конкретно речь идёт о зенитных ракетных комплексах 9К33 «Оса», — говорится в сообщении украинской стороны.

На странице операции Объединённых сил (ООС) в Facebook уточняется, что согласно минским договорённостям отведению подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отведении зенитных ракетных комплексов в договорённостях речь не идёт.

Как ранее писал NEWS.ru, командующий операцией ООС Украины Владимир Кравченко допустил возвращение украинских военных на оставленные в результате разведения сил в Донбассе позиции в случае провокаций со стороны ДНР и ЛНР.