В украинских городах продолжают действовать экстренные отключения света В Киеве, Одессе и Днепропетровске продолжают действовать экстренные отключения света

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В Киеве, Одессе и Днепропетровске продолжают действовать экстренные отключения света, сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram-канале. Отмечается, что стабилизационные графики работы электроэнергии в стране пока не действуют.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к отключениям по графикам, применявшимся к последней массированной атаке на энергетическую инфраструктуру, — указано в сообщении.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее предупредил, что электроэнергию в столице Украины будут включать только на два-три часа в день. Он также подтвердил информацию городской военной администрации Киева, где говорили об отсутствии электроэнергии у 70% населения.

До этого замруководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил, что всеобщего блэкаута на Украине не будет. По его словам, украинцам не нужно бояться перебоев электричества и выезжать из страны. При этом он добавил, что отключения электроэнергии в стране возможны «не только на час-два». В любом случае, подчеркнул Тимошенко, работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям и областные власти готовят пункты обогрева.