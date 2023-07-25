В Турции три провинции охватили лесные пожары В Турции лесные пожары охватили провинции Анталья, Маниса и Кахраманмараш

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Власти Турции сообщили в ночь на 25 июля, что предпринимают усилия по тушению лесных пожаров в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях на юго-востоке страны. Речь идет о провинциях Маниса и Кахраманмараш, рассказал Генеральный департамент лесного хозяйства Турции в Twitter.

Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш, — подчеркивается в его сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 июля призвал граждан республики внимательнее относиться к лесам и не допускать там ни малейшего источника огня. Он отметил, что на борьбу с огнем власти уже направили 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА. Задействованы 25 тысяч пожарных. Кроме того, на помощь Турции прибыли два самолета-амфибии из России.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин сообщил, что использование самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров неэффективно в России, где не хватает крупных очищенных водоемов, подготовленных для забора воды. По его словам, большая часть лесных пожаров в России тушится на земле, а применение самолетов Бе-200 будет более эффективным в таких странах, как Турция и Греция.