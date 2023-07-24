Самолеты-амфибии назвали более нужными Турции и Греции, чем России Эксперт по пожаротушению Куксин: самолеты-амфибии неэффективны в тушении российских лесов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет-амфибия Бе-200

Использование самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров неэффективно в России, где не хватает крупных очищенных водоемов, подготовленных для забора воды, рассказал в беседе с НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин. По его словам, большая часть лесных пожаров в России тушится на земле, а применение самолетов Бе-200 будет более эффективным в таких странах, как Турция и Греция.

Это хорошие самолеты, очень опытные экипажи. Но это капля в море, если говорить о российских пожарах. Потому что у нас львиная доля пожаров тушится на земле. Для их работы нужны крупные очищенные водоемы, подготовленные для забора воды, где не плавают бревна, нет лодок, достаточная глубина. У нас таких условий очень мало, — пояснил эксперт.

Он добавил, для тушения лесных пожаров в России, скорее, больше нужны вертолеты для доставки людей, маленькие самолеты для патрулирования, наземная техника и люди. А самолеты-амфибии наша страна могла бы не в ущерб себе отправлять, к примеру, в Турцию и Грецию, где ландшафт в разы повышает эффективность применения Бе-200.

В Греции и Турции совсем другие условия — море и большие водоемы рядом с лесами, леса горные, куда очень трудно доставлять людей. Там эти самолеты очень эффективны. Там они встраиваются в целую систему борьбы с пожарами. Десятки таких самолетов встают в карусель-очередь, их координируют, получается, что наши самолеты там гораздо нужнее, — подчеркнул Куксин.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал указание о направлении российских самолетов-амфибий Бе-200 на тушение лесных пожаров в Турции. Экс-министр обороны Греции Панос Камменос также призвал правительство страны обратиться к России за помощью в тушении природных пожаров на островах.