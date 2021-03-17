В тени сбитого самолёта: что сулят России результаты выборов в Нидерландах

Парламентские выборы в Нидерландах обошлись без сюрпризов. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) закрепила лидерство, а исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте, по всей видимости, возглавит правительство в четвёртый раз. Позиции голландского политического тяжеловеса не смогли поколебать ни скандал, вызвавший отставку кабмина, ни жёсткий разгон протестующих, ни надоевшие коронавирусные ограничения. Для России это не означает ничего хорошего.

Народная партия за свободу и демократию, согласно предварительным результатам, заняла первое место, получив 36 парламентских кресел из 150. Вторыми финишировали левоцентристы «Демократы-66» (D66) c 24 мандатами. Главный конкурент VVD, Герт Вилдерс и его националистическая Партия свободы (PVV) несколько выпали из повестки на фоне пандемии, скатившись со второго места на третье с 17 депутатскими мандатами.

Вилдерс, провозгласивший своей целью «деисламизацию» Нидерландов, в 2017 году ещё представлял реальную угрозу для Рютте. Но сегодня проблема иммиграции является далеко на самой важной в стране, которой предстоит восстановить экономику после серии локдаунов.

Несмотря на пандемию, явка была высокой — 82,6%. Голосование было решено растянуть на три дня (с 15 по 17 марта), и на некоторых избирательных участках можно было поставить галочку в бюллетене, не выходя из собственного автомобиля. Правда, для вице-премьера Хуго до Йонге это обернулось конфузом: политик приехал на участок без водительских прав, да ещё и с просроченным паспортом. Избирательная комиссия не дала ему проголосовать, подчеркнув, что ни для кого не делает исключений.

Избирательная система Нидерландов гарантирует всем партиям, прошедшим барьер в 0,67%, хотя бы одно место в парламенте. Это даёт шанс прорваться в общенациональную политику самым разношёрстным объединениям: от движения за права животных до партии пенсионеров. Это же не позволяет править страной одной партии: уже более ста лет все правительства Нидерландов были коалиционными. И последние три из них возглавлял Рютте.

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Критики ругают лидера правоцентристов за политический оппортунизм: в программе его партии есть и традиционная консервативная повестка, и реверанс в сторону националистов, и уступки «зелёным». Возможно это, а также личная харизма помогает Рютте выживать в любых политических передрягах.

Так, в середине января он отправил правительство в отставку, признав вину членов своего кабинета в скандале с детскими пособиями. Контролирующие органы несправедливо обвинили более 25 тысяч семей в том, что они путём мошенничества получили пособия на детей. Когда некоторые семьи вынуждены были продать дома, чтобы расплатиться с долгами перед государством, выяснилось, что их осудили по ошибке.

Правда, после ухода кабинета в отставку по факту мало что изменилось. Своих постов лишись лидер Партии труда Лодевейк Ассер, а также министр экономики и климата Эрик Вибес, формально причастные к скандалу с детскими пособиями. Остальные члены кабинета, включая самого Рютте, стали техническими министрами и продолжили управлять страной.

Среди важных — и довольно спорных — шагов технического правительства Рютте — комендантский час, введённый 23 января, впервые после окончания Второй мировой войны. Такое решение вызвало серию протестов и столкновений с полицией, которые, как и комендантский час, продолжаются по сей день. Крики недовольных «прорвались» даже в видеообращение Рютте по поводу комендантского часа: в момент трансляции сообщения демонстранты окружили его офис и как следует напрягли глотки.

Но есть на счету технического кабинета и успехи. Несмотря на то что Нидерланды переживают третий по счёту всплеск заболеваемости коронавирусом, Рютте удалось развернуть вполне успешную кампанию вакцинации. В стране уже привито более 7% населения, это четвёртое место среди государств ЕС.

Наблюдатели прозвали Рютте «тефлоновым»: скандалы и обвинения к нему просто не липнут, а жителям страны продолжает импонировать его подчёркнутая простота. И. о. премьера живёт в том же районе Гааги, в котором вырос, всегда ездит на работу (и даже на аудиенцию к королю) на велосипеде и никогда не состоял в отношениях. Он говорит, что на семью у него нет времени.

После ухода на покой канцлера Германии Ангелы Меркель Рютте останется в числе немногих долгожителей европейской политики: он управляет Нидерландами с 2010 года, и если его коалиция продержится до 2022-го, побьёт рекорд своей страны по времени нахождения у власти. Глава нидерландских правоцентристов уже принял у Германии эстафетную палочку бюджетной экономии. Во время переговоров по долгосрочному бюджету ЕС в феврале он возглавил «бережливую четвёрку» (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция), выступавшую против щедрых программ экономической помощи. На одном из раундов переговоров Рютте показательно читал биографию Фредерика Шопена: по его словам, обсуждать на них всё равно было нечего.

Старший научный сотрудник Нидерландского института международных отношений (Clingendael Institute) Тони фан дер Тохт отметил в разговоре с NEWS.ru, что отношения Нидерландов с Россией после выборов вряд ли изменятся в лучшую сторону.

Вопросы внешней политики играли относительно незначительную роль в дискуссиях политических партий и электората во время этой кампании. Это касалось даже дискуссий о будущем Евросоюза, а также места и роли Нидерландов в Европе. На этом фоне и отношения с Россией не были в числе обсуждаемых тем на этих выборах. В настоящий момент в Нидерландах сложился широкий консенсус о том, что двусторонние отношения существенно не улучшатся, пока Россия не окажет содействие в привлечении к ответственности тех, кто сбил рейс MH17 в июле 2014 года (в этой трагедии погибли почти 200 нидерландских граждан). Тони фан дер Тохт старший научный сотрудник Clingendael Institute старший научный сотрудник Clingendael Institute

По словам эксперта, вне зависимости от состава будущей правящей коалиции (в неё, скорее всего, войдут четыре-пять партий), политика Нидерландов по отношению к России не изменится.