Жителей Хельсинки призвали по возможности временно не пользоваться личным транспортов и закладывать больше времени на поездки по городу. Это связано с предстоящими ограничениями движения в столице Финляндии из-за визита президента России.
Автомобильное движение из аэропорта до Президентского дворца, где пройдут переговоры Владимира Путина и Саули Ниинистё, будет полностью остановлено, передаёт
Помимо этого, будут закрыты для туристов такие достопримечательности города как Рыночная площадь и остров Суоменлинна. Там, как ожидается, главы государств встретятся на ужине. Поблизости от места переговоров и передвижений российского лидера также не разрешат парковаться автомобилям. Уже оставленные там машины переместят на прилегающие улицы.
Запреты будут действовать, помимо прочего, на воде и в воздухе. В заливе около места встречи лидеров стран запретят движение яхт и лодок, а в небе над столицей и прилегающими регионами введут мораторий на использование частной авиации и беспилотников.
Ранее News.ru писал, что Путин намерен встретиться с Ниинистё 21 августа. Ключевыми темами переговоров станут отношения России и Евросоюза.