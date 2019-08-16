https://static.news.ru/photo/f0fddffa-c193-11e9-b540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatyana Gritsenko/Russian Look/Global Look Press

Жителей Хельсинки призвали по возможности временно не пользоваться личным транспортов и закладывать больше времени на поездки по городу. Это связано с предстоящими ограничениями движения в столице Финляндии из-за визита президента России.

Автомобильное движение из аэропорта до Президентского дворца, где пройдут переговоры Владимира Путина и Саули Ниинистё, будет полностью остановлено, передаёт РИА Новости со ссылкой на комиссариат городского полицейского управления.

Помимо этого, будут закрыты для туристов такие достопримечательности города как Рыночная площадь и остров Суоменлинна. Там, как ожидается, главы государств встретятся на ужине. Поблизости от места переговоров и передвижений российского лидера также не разрешат парковаться автомобилям. Уже оставленные там машины переместят на прилегающие улицы.

Запреты будут действовать, помимо прочего, на воде и в воздухе. В заливе около места встречи лидеров стран запретят движение яхт и лодок, а в небе над столицей и прилегающими регионами введут мораторий на использование частной авиации и беспилотников.

Ранее News.ru писал, что Путин намерен встретиться с Ниинистё 21 августа. Ключевыми темами переговоров станут отношения России и Евросоюза.