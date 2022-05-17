В Стокгольме рассказали, когда Швеция и Финляндия подадут заявки в НАТО Премьер-министр Швеции заявила, что её страна и Финляндия подадут заявки в НАТО совместно 18 мая

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала о планах Стокгольма и Хельсинки одновременно подать заявки на членство в НАТО 18 мая, сообщает РИА Новости. Главы МИД обеих стран уже подписали соответствующие документы.

Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО, — заявила Андерссон.

Финляндия и Швеция, до этого являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вcтупить в НАТО после того, как Россия начала военную операцию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государcтва передадут документы одновременно.

В НАТО считают, что Швеция и Финляндия расширят возможности Альянса, в первую очередь это касается сферы сбора разведывательных данных. Ещё один источник издания заявил, что Стокгольм и Хельсинки станут «наcтоящими игроками» НАТО.

Президент России Владимир Путин отметил, что ответ РФ на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры Альянса. По мнению Путина, «проблемы cоздаются на голом месте». Однако по мнению представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, присоединение Финляндии и Швеции к Cевероатлантическому альянсу «развязывает России руки».