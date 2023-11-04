В США узнали, Зеленскому или Залужному верят украинцы CNN: Украинцы верят словам Залужного, а не Зеленского

Фото: president.gov.ua

Недавняя жесткая оценка состояния дел в армии со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного не стала неожиданностью для многих украинцев, пишет CNN. Жители Украины сообщили, что президент страны Владимир Зеленский приукрашивает действительность. Слова Залужного для украинцев — это то, что они слышали в разговорах с друзьями, видели в социальных сетях и лично переживали на передовой.

Похоже, есть две реальности: одна — оптимистичная, транслируемая по национальному телемарафону. Другая — об истинной реальности. Я верю в победу Украины, но мы должны учитывать объективную реальность, — поделился Виталий Шевчук.

Жительница Киева Наталья Ковальчук, напротив, высоко оценила позитив, который транслирует Зеленский. Заместитель командира артиллерийской части под Артемовском признался, что не счел нужным передавать подчиненным слова Залужного с противоположным настроем. Он заявил о постоянном преимуществе ВС РФ в разведке и в огневой мощи.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Зеленский заявил, что не считает патовой сложившуюся ситуацию в зоне СВО. По его мнению, которое он озвучил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас. Зеленский также отметил, что в наступательных операциях ВСУ берегут своих солдат.