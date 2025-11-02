В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО NI: российские «Искандер-М» оставили Украину без ПВО

Модернизация российских ракетных комплексов «Искандер-М» позволила им эффективно преодолевать украинские системы ПВО Patriot, что привело к почти полному их уничтожению, сообщает журналист The National Interest Брэндон Вайхерт. Автор статьи отмечает высокие масштабы выпуска российских вооружений, сравнивая процесс с конвейерным производством.

По данным издания, обозреватель The American Conservative Эндрю Дэй, на которого ссылается Вайхерт, после визита в Киев констатировал крайнюю ненадежность украинской противовоздушной обороны. Он отметил, что система ПВО была настолько неэффективна, что создавалось впечатление ее полного отсутствия.

Ранее журналисты NI объяснили, что обновленные «Искандер-М» используют квазибаллистическую траекторию и на завершающем этапе выполняют неожиданное пикирование. Данный маневр позволяет применять уязвимости в радиолокации батарей Patriot, значительно снижая их способность засечь угрозу и дать ответ.

Кроме того, военный аналитик Борис Рожин сообщил об отводе американских зенитных комплексов Patriot из киевского аэропорта Жуляны. Сопоставление спутниковых фотоснимков за 2023 и 2025 годы демонстрирует, что прежние позиции данных систем в воздушной гавани в настоящее время свободны.