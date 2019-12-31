https://static.news.ru/photo/0083aaca-2c9e-11ea-a165-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи социальных сетей раскритиковали новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое было показано по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.

Многие идею не оценили, обратив внимание на то, что задумка позаимствована у самого Зеленского. В канун 2019 года тот «потеснил» в телеэфире на канале «1+1» новогоднее обращение Порошенко и объявил, что пойдёт на выборы. Однако если тогда это выглядело как дерзкая политтехнология, то сейчас — как мелочная месть обиженного и поверженного политика, отметили в соцсетях.

Некоторые подчеркнули тщетность попыток Порошенко сформировать вокруг себя «альтернативную вселенную», в которой он всё ещё президент.

Можно вылезти на свои каналы и поздравить сторонников раньше Зеленского. Но обсуждать всё равно будут Зеленского. И сторонники в том числе, — приводит РИА Новости один из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал, что принадлежащий Порошенко «5 канал», а также ассоциированный с экс-президентом канал «Прямий» выпустили в эфир двухминутное поздравление от экс-президента. Помимо бывшего главы государства, в ролике появились его жена и несколько депутатов от партии «Европейская солидарность».

Поздравление Зеленского пошло в эфир уже после наступления Нового года. Ситуация с точностью до наоборот повторила пиар-ход Зеленского на телеканале «1+1» годичной давности.