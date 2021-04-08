В Словакии заявили, что «Спутник V» не соответствует данным The Lancet

https://static.news.ru/photo/22cacc18-984e-11eb-9bda-96000091f725_660.jpg Фото: Dirk Renckhoff/imageBROKER.com/Global look Press

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» отличается от той, которая была описана в авторитетном журнале The Lancet и получила одобрение. Как пишет издание Dennik N, к соответствующему выводу пришли словацкие учёные.

Препарат пока находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), являющегося регулятором Евросоюза. Страны ЕС не могут закупать вакцину до тех пор, пока она не получит одобрение ЕМА и регистрации. Впрочем, в двух государствах — в Словакии и в Венгрии — проигнорировали это правило.

Покупка «Спутника V» привела к правительственному кризису в Словакии. Премьер-министр Игор Матович, являющийся главным сторонником вакцины во властных кругах страны, а также глава национального Минздрава Марек Крайчи, выдавший разрешение на использование препарата без регистрации в ЕС, лишились своих постов.

Матович, остающийся вице-премьером и главой Минфина, констатировал, что в стране идёт политическая игра и влиятельные силы пытаются сорвать вакцинацию российским препаратом. Он назвал эти действия циничными и хладнокровными.

Они действуют, учитывая мнение 500 тысяч человек, которые не хотят прививаться другой вакциной, кроме «Спутника». <...> Сосредоточусь на главном — нам нельзя потерять «Спутник». К сожалению, на данный момент это самый вероятный сценарий, — написал Матович в Facebook.

Он также сообщил, что посетил Москву и намерен встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, с которым Матович и согласовывал поставку 2 млн доз препарата. Он подтвердил, что переговоры будут касаться дальнейших перспектив использования вакцины в Словакии.

Ранее NEWS.ru писал, что Братиславский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины «Спутник V». Специалисты сослались на отсутствие некоторых данных от производителя.