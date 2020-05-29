В Швейцарии зарегистрировали первую смерть ребёнка от коронавируса

https://static.news.ru/photo/db5ef5c4-a1b4-11ea-ad8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Castelan Cruz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Швейцарии ребёнок умер от последствий коронавирусной инфекции. Это первая смерть заразившегося COVID-19 несовершеннолетнего в стране.

Начальник департамента инфекционных заболеваний Федерального управления здравоохранения Стефан Кустер рассказал, что коронавирус ребёнок подхватил за рубежом. Семья несовершеннолетнего проживает в кантоне Аргау. Сам он скончался в университетском госпитале Цюриха, сообщает swissinfo.ch.

С 6 июля Швейцария снимет ограничения на перемещение по странам Шенгенского соглашения. Согласно заявлению Федерального совета, с 15 июня будут открыты границы страны с Францией, ФРГ и Австрией, писал NEWS.ru.