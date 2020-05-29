В Швейцарии зарегистрировали первую смерть ребёнка от коронавируса

В Швейцарии ребёнок умер от последствий коронавирусной инфекции. Это первая смерть заразившегося COVID-19 несовершеннолетнего в стране.
Начальник департамента инфекционных заболеваний Федерального управления здравоохранения Стефан Кустер рассказал, что коронавирус ребёнок подхватил за рубежом. Семья несовершеннолетнего проживает в кантоне Аргау. Сам он скончался в университетском госпитале Цюриха,
С 6 июля Швейцария снимет ограничения на перемещение по странам Шенгенского соглашения. Согласно заявлению Федерального совета, с 15 июня будут открыты границы страны с Францией, ФРГ и Австрией, писал NEWS.ru.
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