Европа

В Швейцарии зарегистрировали первую смерть ребёнка от коронавируса

16:42, 29 мая 2020
Фото: Ricardo Castelan Cruz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Швейцарии ребёнок умер от последствий коронавирусной инфекции. Это первая смерть заразившегося COVID-19 несовершеннолетнего в стране.

Начальник департамента инфекционных заболеваний Федерального управления здравоохранения Стефан Кустер рассказал, что коронавирус ребёнок подхватил за рубежом. Семья несовершеннолетнего проживает в кантоне Аргау. Сам он скончался в университетском госпитале Цюриха, сообщает swissinfo.ch.

С 6 июля Швейцария снимет ограничения на перемещение по странам Шенгенского соглашения. Согласно заявлению Федерального совета, с 15 июня будут открыты границы страны с Францией, ФРГ и Австрией, писал NEWS.ru.

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