В Швейцарии назвали объем замороженных российских активов Минэкономики Швейцарии: в стране заморожено $7,94 млрд российских активов

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С 28 февраля 2022 года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму $7,94 млрд, не считая 15 объектов недвижимости, говорится в заявлении на сайте Минэкономики Швейцарии. В ведомстве уточнили, что владельцы активов не могут распоряжаться ими, при этом объем замороженных активов не позволяет прямо судить об эффективности санкций.

По состоянию на 25 ноября 2022 года активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 млрд швейцарских франков, к которым добавлено 15 объектов недвижимости физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции, — сказано в документе.

Ранее Швейцария утвердила восьмой пакет санкций против России. С 23 ноября власти страны ввели потолок цен на российскую нефть, а также ограничили поставки металлургической, аэрокосмической и иной продукции, которая представляет интерес для Москвы. Кроме этого, вводится эмбарго на поставки оружия в Россию и на Украину, а также запрет на оказание услуг в сферах IT, инжиниринга, архитектуры и права правительству России и государственным компаниям.

До этого Швейцария ввела новые санкции против России из-за включения в ее состав Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Ограничения касаются 30 физических лиц и семи компаний.