Швейцария ввела санкции против России из-за присоединения новых территорий

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Швейцария ввела новые санкции в отношении России из-за включения в ее состав Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте правительства страны. Ограничения касаются 30 физических лиц и семи компаний.

Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц, — говорится в тексте.

В кабмине пояснили, что под санкции попали в основном люди, принимавшие участие в референдумах по вопросу присоединения к России новых территорий. Им запрещен въезд в Швейцарию, а их активы в стране будут заморожены и переданы в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Кроме того, санкции, которые уже применяются к территориям ЛНР и ДНР, теперь будут распространяться и на неподконтрольные Киеву территории Запорожской и Херсонской областей. В правительстве Швейцарии подчеркнули, что теперь санкционный список страны идентичен перечню Евросоюза.

11 октября министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута сообщила о введении санкций против 51 россиянина и 24 должностных лиц. Рестрикции в результате коснулись российского миллиардера, владельца сталелитейного бизнеса Александра Абрамова и членов его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Также Абрамову запретили въезд в страну.