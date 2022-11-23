В Швейцарии одобрили потолок цен на нефть из РФ и эмбарго на военные товары Швейцария ввела восьмой пакет санкций против России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Швейцария утвердила восьмой пакет санкций против России, сообщается на сайте министерства экономики страны. Так, с 23 ноября власти Швейцарии вводят потолок цен на российскую нефть, а также ограничивает поставки металлургической, аэрокосмической и иной продукции, которая представляет интерес для РФ. Кроме этого, правительство страны вводит эмбарго на поставки оружия в Россию и Украину. Киев оказался обделен оружием из-за позиции нейтралитета Швейцарии.

Федеральный совет Швейцарии принял новые санкции против России. Таким образом, он принимает последние меры, принятые Европейским союзом (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций. Они вступают в силу 23 ноября 2022 года в 18:00, — говорится в публикации.

Кроме этого, власти Швейцарии ввели запрет на оказание услуг в сферах IT, инжиниринга, архитектуры и права Правительству России и государственным компаниям.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении 22 граждан России и Белоруссии и ряда предприятий, имеющих экономическое или стратегическое значение для РФ. Они относятся к нефтегазовой, транспортной и сталелитейной отраслям, а также к сфере производства радиолокационного и электронного оборудования.

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута пояснила, что санкции введены против лиц, которые, по мнению властей страны, поддерживают спецоперацию на Украине. В их числе руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, предполагаемые дочери президента России Владимира Путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, члены семьи представителя Кремля Дмитрия Пескова, некоторые российские предприниматели, жена и сын белорусского лидера Александра Лукашенко.