В Швейцарии для экономии энергии остановили Большой адронный коллайдер

Фото: Maximilien Brice/CERN/CC BY-SA 3.0

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановила 28 ноября работу Большого адронного коллайдера (БАК) за две недели до положенного срока. Как пишет портал Golem.de, о досрочной остановке коллайдера CERN попросил французский поставщик энергии EDF. Также работа устройства будет ограничена и в 2023 году.

Журналисты пишут, что причина приостановки работы коллайдера связана с энергетическим кризисом в Европе. Как правило, он работает с мая по декабрь, во внеотопительный период. Теперь же он будет отключен в конце ноября. Также в следующем году эксплуатация комплекса сократится на 20%. Как считает директор по исследованиям отдела физики высоких энергий Института Гельмгольца в Гамбурге Йоахим Мних, такие сокращения потребления энергии терпимы.

По сравнению со всем текущим четырехлетним периодом работы БАК, на 20% меньше эксплуатации в этом и следующем году терпимо. Если цены на электроэнергию останутся высокими в долгосрочной перспективе, это может означать, что нам придется сократить программу по физике или растянуть ее, — утверждает ученый.

Глава комиссии CERN по управлению энергией Серж Клоде ранее заявил, что организация намеревается сохранить Большой адронный коллайдер в рабочем состоянии. Главное для CERN, отметил он, — избежать внезапного отключения энергии, которое может вывести из строя машину стоимостью $4,4 млрд.

Глава комиссии также сообщил, что CERN уделит первостепенное внимание закрытию других ускорителей, что позволит сэкономить потребление энергии на 25%.