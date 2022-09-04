Большой адронный коллайдер может остановиться из-за энергокризиса WSJ: в ЦЕРН допустили остановку Большого адронного коллайдера из-за энергокризиса

Фото: Xu Jinquan/Global Look Press

Европейская организация по ядерным исследованиям может приостановить работу Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе, сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде The Wall Street Journal. Эксперты организации прорабатывают планы по остановке некоторых ускорителей частиц.

Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе, — отмечает издание.

Клоде рассказал, что ЦЕРН намеревается сохранить Большой адронный коллайдер в рабочем состоянии. Главное для организации, отметил он, — избежать внезапного отключения энергии, которое может вывести из строя машину стоимостью $4,4 млрд.

Глава комиссии сообщил, что ЦЕРН уделит первостепенное внимание закрытию других ускорителей, что позволит сэкономить потребление энергии на 25%.

Большой адронный коллайдер — ускоритель, предназначенный для разгона элементарных частиц, в частности протонов. Он находится на территории Франции и Швейцарии и принадлежит ЦЕРН.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов, включая дефицит продовольствия и технологий. Говоря о конфликте на Украине, французский лидер отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вооруженный конфликт на Украине и энергетический кризис оказали катастрофическое влияние на Европу. Он заметил, что жителям ЕС придется расплачиваться за последствия украинского конфликта, поскольку лидеры европейских стран не смогли принять меры по их защите.