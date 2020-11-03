В Швейцарии арестовали двоих подозреваемых в причастности к теракту в Вене

https://static.news.ru/photo/af2bfaf2-1dfa-11eb-b997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Полиция Швейцарии арестовала двоих людей, которые могут быть причастны к террористическому акту в Вене.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города Винтертур. Арестованные — граждане Швейцарии в возрасте 18 и 24 лет. Правоохранительные органы допускают связь мужчин с одним из венских террористов, характер этой связи «является предметом расследования».

Вечером 2 ноября неизвестные лица устроили стрельбу у синагоги в австрийской столице. Одного из нападавших ликвидировали при задержании. Власти расценили произошедшее как теракт. Погибли пять человек, не считая уничтоженного террориста. Бургомистр Вены сообщил, что 10 пострадавших остаются в больницах, из них трое находятся в критическом состоянии. Как писал NEWS.ru, австрийские силовики задержали в Линце мужчину, который может быть причастен к теракту.

Министр иностранных дел Германии Хайко Масс сообщил, что среди жертв террористов в Вене была гражданка ФРГ.