В Швейцарии арестовали двоих подозреваемых в причастности к теракту в Вене

Полиция Швейцарии арестовала двоих людей, которые могут быть причастны к террористическому акту в Вене.
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Вечером 2 ноября неизвестные лица устроили стрельбу у синагоги в австрийской столице. Одного из нападавших ликвидировали при задержании. Власти расценили произошедшее как теракт. Погибли пять человек, не считая уничтоженного террориста. Бургомистр Вены сообщил, что 10 пострадавших остаются в больницах, из них трое находятся в критическом состоянии. Как писал NEWS.ru, австрийские силовики задержали в Линце мужчину, который может быть причастен к теракту.
Министр иностранных дел Германии Хайко Масс сообщил, что среди жертв террористов в Вене была гражданка ФРГ.