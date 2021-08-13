В шведской прессе поблагодарили Горбачёва за крах СССР

Решения Михаила Горбачёва больше всего повлияли на распад СССР, за что он достоин благодарности. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

Авторы публикации отмечают , что реформы президента Советского Союза повлияли на крах страны как в экономическом, так и в военном планах. В краткосрочной перспективе действия Горбачёва были провальными, но оказались «благословением для мира».

Также в публикации говорится, что бывший президент СССР и генсек ЦК КПСС по праву был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году.

Кроме этого, авторы статьи говорят, что помимо внутренних причин, есть версия о внешних факторах распада СССР. Её сторонники полагают, будто гонка вооружений под руководством президента США Рональда Рейгана ослабила восточный блок экономически.

Ранее Михаил Горбачёв заявил, что референдум по вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», а распад СССР стал нарушением «воли всего народа».

До этого лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» — Виктор Алкснис высказал мнение, согласно которому именно поведение первого президента СССР Михаила Горбачёва стало причиной распада государства.