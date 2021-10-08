В Швеции призвали к санкциям против РФ из-за кризиса с мигрантами в ЕС

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Россия причастна к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы. Противостоять этому можно, продолжив санкции в отношении Москвы, отметил он в интервью телеканалу TV4.

В эфир министр вышел после встречи в Стокгольме с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия, — сказал Хультквист.

Он добавил, что Москва якобы заинтересована в данной ситуации, поскольку хочет дестабилизировать страны ЕС.

Сейчас масштаб значительно больше, всё это происходит в контексте. Сначала начинается приток мигрантов, затем — крупные военные учения «Запад», а дальше поток мигрантов продолжается, — подчеркнул министр.

С начала 2021 года на литовско-белорусской границе задержаны более четырёх тысяч нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, что в 50 раз превышает цифры за весь 2020 год.

Ранее стало известно, что свыше 700 иностранцев-нелегалов сбежали из миграционных центров в Литве. Сотрудникам полиции удалось задержать около полутора сотен из них. Мигранты бегут из-за плохих условий жизни и страха перед депортацией. Чаще всего они самовольно покидают лагеря в Пабраде и Рукле. В МВД республики пообещали усилить их охрану.