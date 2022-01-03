Король и королева Швеции заразились коронавирусом после вакцинации

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились коронавирусом. Как сообщает «Шведское радио» со ссылкой на Королевский двор, тест на вирус у монаршей четы показал положительны результат. У супругов выявлены лёгкие симптомы заболевания.

Тесты короля и королевы Швеции, согласно сообщению Королевского двора, дали положительный результат на COVID-19. У них лёгкие симптомы и они чувствуют себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 75-летний король и 78-летняя королева полностью вакцинированы от COVID-19 и прошли ревакцинацию.

Ранее рекорд по количеству новых заражений коронавирусом в течение суток зафиксировали в США. По последним данным, за 24 часа было выявлено более миллиона случаев — 1 083 948 человек. Таким образом, предыдущий рекорд, установленный 31 декабря, был превышен практически в два раза, тогда медики выявили около 590 тысяч заражений.

При этом доминирующим штаммом в стране назван «омикрон», вытеснивший «дельту». О росте случаев заболевания именно этим видом вируса сообщалось ещё в конце декабря.