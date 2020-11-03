В Сеть попало фото террориста из ИГ, устроившего теракт в Вене

https://static.news.ru/photo/e76777fc-1dff-11eb-bc23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/Global Look Press

Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в австрийской Вене.

Согласно заявлению ИГ, теракт совершил Абу Дуджана Аль-Албани.

Связанное с «Исламским государством» агентство Amaq опубликовало фотографию Абу Дуджаны Аль-Албани. Согласно сообщению, нападавший был один, хотя австрийские силовики заявляли, что террористов было несколько.

Вечером 2 ноября группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек, ещё не менее 18 получили ранения. Один из нападавших был уничтожен. В списке подозреваемых в организации преступления фигурируют три гражданина Северной Македонии. В МВД страны направлен запрос на предоставление соответствующей информации.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур, писал NEWS.ru.