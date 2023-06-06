В сербской квартире найдена мертвой семья из России

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пригороде Белграда в своей квартире обнаружены тела трех членов семьи: мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка, пишет сербское издание Kurir. По предварительной информации, женщину и ребенка убил глава семейства, после чего свел счеты с жизнью.

По словам соседей, за сутки до трагедии из квартиры, где были найдены тела россиян доносились крики и ругань. Кроме того, они сообщили, что после этого в квартире постоянно лаяла собака и это вызвало у них подозрения.

Издание также сообщает, что в одной из групп для россиян в Сербии, дочь убитой женщины от первого брака, которая проживает в Израиле, заволновалась, что мать долгое время не выходит на связь. С помощью знакомых в Сербии ей удалось установить, где проживает ее мать и брат. Она и подняла тревогу.

На место прибыли сотрудники полиции и вскрыв дверь обнаружили три трупа. На теле женщины были многочисленные следы от ударов ножом, ребенок же был задушен, предположительно подушкой.

Отмечается, что мужчина владел в России таксомоторным парком, по профессии он был хирургом, женщина — врачом-педиатром.

В конце мая в городе Мурино Ленинградской области был обнаружен разлагающийся труп женщины на балконе многоэтажного дома. Тело было завернуто в полиэтилен. В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на трупный запах.