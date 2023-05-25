Разлагающийся труп женщины нашли на балконе жилого дома в Мурино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Мурино Ленинградской области обнаружили разлагающийся труп женщины на балконе многоэтажного дома. Тело было завернуто в полиэтилен. В полицию обратились местные жители, которые задыхались из-за трупного запаха, сообщил «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, запах исходил из квартиры-студии на 16 этаже, где правоохранители и нашли завернутое в полиэтилен тело, которое оставили на балконе. По данным издания, тело принадлежит 58-летней женщине. Подозреваемой по делу стала, предположительно, ее дочь — 36-летняя жительница того же дома.

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