В Сербии призвали НАТО самораспуститься Cербский активист и композитор Райчкович призвал НАТО самораспуститься

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press

Сербский активист и композитор Милош Райчкович призвал США прекратить косвенную агрессию против России, а НАТО — самоликвидироваться, передает РИА Новости. По его словам, на совести Альянса лежит разрушение государственности таких стран, как Ливия и Ирак.

Я также призываю НАТО, которое включает в себя страны, бомбившие Сербию 24 года назад, самораспуститься, — заявил Райчкович.

Активист подчеркнул, что средства, потраченные США на поддержание военной машины, должны быть перенаправлены на образование и повышение качества жизни американцев, учитывая падение уровня жизни в стране.

Райчкович также выразил поддержку праву регионов на самоопределение, ссылаясь на территории, вошедшие в состав России после народных референдумов.

Ранее Вучич после разговора с послом РФ Александром Боцаном-Харченко заявил, что власти Сербии попытаются сохранить корректные отношения с Россией. Он при этом подчеркнул, что не может поклясться не вводить санкции против России. По его словам, твердость позиции Сербии такова, что до сих пор ей этого не пришлось делать. Глава государства также отметил, что страна сразу определилась со своей позицией по конфликту на Украине.