Вучич пообещал сохранить «корректные отношения» с Россией

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Президент Сербии Александр Вучич

Власти Сербии попытаются сохранить корректные отношения с Россией, заявил президент страны Александр Вучич в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) после разговора с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Глава страны отметил, что рассказал послу о ситуации в Косово и Метохии, а также о позиции Сербии.

Хороший и полезный разговор с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко. Мы обсудили все важные двусторонние вопросы, и я отдельно проинформировал Его Превосходительство о ситуации в Косово и Метохии и позиции Сербии. Сербия продолжит поддерживать корректные отношения с Российской Федерацией, — написал он.

Ранее политолог Данила Гуреев предположил, что Сербия могла негласно передать Киеву около 3500 ракет для реактивных систем залпового огня «Град». По его мнению, Белград мог осуществить поставки с помощью Турции и Cловакии.

Позже представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Белграда выступить с официальной позицией по вопросу поставок Украине сербских боеприпасов. Она подчеркнула, что после этого российская сторона сделает выводы, так как тема передачи вооружений Киеву крайне важна для отношений двух стран.

Сербская оборонная компания «Крушик» опровeргла сообщения о поставках боеприпасов ВСУ. Представители предприятия заявили, что это сообщение построено на использовании неполной и несвязанной информации, чтобы нанести ущерб компании.