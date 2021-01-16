Сербские СМИ обвинили Запад в попытке очернить российскую вакцину

https://static.news.ru/photo/92482bb4-58e1-11eb-9a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Запад критикует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», чтобы обеспечить преимущество собственным производителям. Такого мнения придерживается автор статьи в сербском издании «Печат».

По его словам, западные конкуренты пытаются сделать всё возможное, чтобы мир как можно меньше знал о достижениях российских учёных в разработке вакцины.

Он отметил, что основная аудитория западных СМИ до сих пор владеет лишь незначительной информацией о «Спутнике V». К тому же выпады в адрес препарата появлялись в них в то время, когда российская вакцина была единственной в мире.

Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о «Спутнике V» чистую правду. <...> А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех <...>, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием, — отмечается в статье.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ожидает на следующей неделе поставки из России 250 тысяч доз «Спутника V». Он отметил, что к середине года жители смогут выбирать из порядка шести различных препаратов, каким прививаться.

Как писал NEWS.ru, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов направил письмо в Союз врачей Турции, в котором выразил удивление в связи с отсутствием упоминания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в докладе организации «Вакцины — общая ценность для всего живого». Он отметил, что ему «не вполне понятно», на основании каких рейтингов была сделана подборка.

Президент России Владимир Путин назвал «Спутник V» лучшей вакциной в мире. Он подчеркнул, что никакие другие медикаменты не могут сравниться с ней по степени защиты и безопасности.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.