В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По данным ведомства, тревога также сработала на территориях Донецкой и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева. Уточняется, что в Харьковской области гремят взрывы.

Харьковская область. СМИ сообщают о взрывах. Сегодня, 17:45, — говорится на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

Незадолго до этого глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска наносят удары по региону, включая сам Харьков. Он призвал жителей не покидать укрытия.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 22 мая военнослужащие ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр. По данным ведомства, все цели атаки были достигнуты и уничтожены.

О взрывах в Днепре и Днепропетровской области в ночь на 22 мая сообщали украинские СМИ. Как заявили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», российские военные впервые нанесли мощный комбинированный удар по объектам в Днепре. По их словам, атака проходила в два этапа: вначале удары наносились баллистическими, крылатыми ракетами и дронами, позднее на город пошла вторая волна беспилотников.