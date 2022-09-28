В Румынии запустили программу перехода на энергосберегающие лампочки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Румынии запустили программу перехода от традиционных лампочек к энергосберегающим, которая была принята накануне дирекцией Экологического фонда республики, передаёт EADaily. На ее финансирование из бюджета выделили 400 млн лей, что составляет порядка € 80,88 млн. По словам министра окружающей среды Румынии Барна Танцоса, граждане страны могут запросить ваучеры на 200 лей на новые лампочки, но для этого требуется сдать лампочку старого образца.

Жители Румынии могут забронировать ваучеры на создаваемой сейчас интернет-платформе, передаёт издание. После этого их нужно выкупить в течение семи дней, купив на них новые светодиодные лампы мощностью не более 15 Вт, которые способны значительно сократить потребление электричества в домашних хозяйствах.

Уточняется, что во второй половине октября в Румынии планируется запустить программу уничтожения старых лампочек.

Премьер-министр Баден-Вюртемберга, представитель партии «Зеленые» Винфрид Кречман ранее запустил кампанию Cleverländ, в рамках которой он будет давать советы по энергосбережению. Кречман уже предлагал жителям ФРГ в целях экономии электроэнергии обтираться влажной тряпкой вместо душа и отапливать только одну комнату в жилом помещении.