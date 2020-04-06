В Румынии режим чрезвычайной ситуации продлят на 30 дней

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Член фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Качура рассказал о распространении коронавируса среди депутатов. По его словам, COVID-19 заболели восемь парламентариев.

Двое из них уже вылечились, рассказал он в своём Telegram-канале. Кроме того, политик Анна Скороход, инфицирование которой подтверждено, контактировала с семью другими депутатами. Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир...