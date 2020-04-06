Европа

В Румынии режим чрезвычайной ситуации продлят на 30 дней

15:19, 06 апреля 2020
Фото: XinHua/Global Look Press

Правительство Румынии на месяц продлит введённый с 16 марта режим чрезвычайного положения. Мера, как надеются власти, поможет остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил президент Клаус Йоханнис.

На территории Румынии подтверждены 4057 случаев заражения COVID-19, 157 пациентов скончались, отмечает Reuters.

Мы должны сделать это вновь. Это необходимо. Люди должны понять, что без этой меры вирус не остановить, — пояснил Йоханнис.

В Румынии закрыты торговые центры, все магазины, кроме продуктовых и ветеринарных, развлекательные центры. На передвижения людей действуют ограничения, писал NEWS.ru.

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