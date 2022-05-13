Рижская дума одобрила снос памятника советским солдатам

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Рижская дума 13 мая одобрила снос памятника советским воинам в парке Победы, сообщает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) со ссылкой на мэра города Мартиньша Стакиса. В ближайшее время должны начаться подготовительные работы по демонтажу монумента.

Решение о сносе было принято на внеочередном заседании в пятницу. Соответствующие работы, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручено выполнить Агентству по памятникам и другим думским структурам, — говорится в сообщении.

В Риге 9 и 10 мая местные жители устраивали памятные акции у памятника Освободителям, расположенного в парке Победы. В ответ власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже закрыли к нему доступ.

Однако в ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику, зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Впоследствии в Латвии завели 23 дела на людей, пришедших в эти дни к монументу.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.