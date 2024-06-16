В районе Полтавы прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько взрывов произошли в районе города Полтава на севере Украины, сообщило издание «Страна.ua». Известно, что в регионе объявляли воздушную баллистическую тревогу.

Другие подробности случившегося неизвестны. В местных пабликах пишут, что территория была атакована.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале утверждает, что в Полтаве прозвучало не менее пяти взрывов, из них два — особенно мощные. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинские паблики пишут о ракетном ударе. Предварительно, прилетело по складу БК, — отметил журналист.

По данным официального ресурса для оповещения населения, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, а также на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), находящихся под контролем Киева.

Взрыв на энергетической подстанции днем 15 июня вызвал сбои в движении поездов на востоке Украины. Повреждена одна из высоковольтных подстанций. В результате инцидента произошли перебои в электроснабжении бытовых потребителей, а также нарушилось движение железнодорожных составов.

Ранее взрыв прогремел в Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины. Там находится украинский военный аэродром. Минобороны России эту информацию не комментировало.