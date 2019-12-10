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Контртеррористическая полиция Великобритании открыла населению доступ к онлайн-тренингу по вопросам противодействия терроризму. Ранее ACT Awareness eLearning package был доступен только тем, кто работает в многолюдных местах, таких как торговые и развлекательные центры.

Правоохранители заявили, что тренинг поможет людям узнать, как распознать признаки подозрительного поведения и понять, что делать в случае нештатной ситуации, сказано в пресс-релизе. Как отмечается, решение предоставить общественности доступ к...