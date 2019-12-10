Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внёс в парламент законопроект, который отменяет закон о государственном языке. Политик подчеркнул, что у данного документа нет «ничего общего с защитой и развитием украинского языка».
Закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя её в неконкурентное положение и не давая ей расти, — цитирует политика ТАСС.
Также Бужанский заявил, что законопроект дискриминирует носителей других языков, в том числе русского.
В феврале 2019 года NEWS.ru сообщал, что граждане Венгрии, которые проживают на территории Украины, недовольны политикой «тотальной украинизации» в стране. Также Совет Европы рекомендовал Киеву отложить введение закона о госязыке.