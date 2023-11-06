В Раде сообщили о решении Зеленского провести выборы президента Нардеп Гончаренко: Зеленский решил провести выборы президента 31 марта 2024 года

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года, сообщил в эфире телеканала Эспрессо TV депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его информации, выборы должны состояться в последнее воскресенье марта.

По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года, — сказал депутат.

По словам Гончаренко, власти планируют объявить общественности, что такое решение было принято в связи с требованиями западных партнеров, и если данные выборы не будут проведены, Зеленский потеряет легитимность. При этом нардеп утверждает, что Запад не требует от Киева проведения процедуры в условиях военного положения, это личная инициатива офиса главы государства, обусловленная определенными политическими задачами.

Ранее бывший директор голландского Центра евразийских исследований политолог Владимир Корнилов заявил, что Запад добивается перевыборов президента Украины в 2024 году, несмотря на нежелание Киева их проводить. По его словам, выборы Западу нужны для контроля над президентом Владимиром Зеленским, и если он перестанет устраивать Вашингтон и Брюссель, то ему быстро найдут замену в лице бывшего главы Украины Петра Порошенко или экс-премьера Юлии Тимошенко.

В свою очередь глава национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько предположил, что Владимира Зеленского может сменить депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков. По словам эксперта, Разумков не успел испортить свою репутацию коррупционными скандалами.