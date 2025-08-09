В Раде сделали один вывод после последнего обращения Зеленского

В Раде сделали один вывод после последнего обращения Зеленского Депутат Рады Железняк: в Киеве не будут рады решению США и РФ по Украине

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что соглашения между Россией и США по Украине явно не будут одобрены киевскими властями. Свое мнение он выразил в соцсетях, комментируя утреннее обращение украинского президента Владимира Зеленского.

То, о чем договорились США и РФ без нашего участия, нам, очевидно, не понравится. Это стало еще яснее после сегодняшнего выступления, — написал Железняк.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «слишком далека от Украины».

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru сообщил, что мнение президента Украины по территориальному вопросу учитывать не будут. По его словам, лидер данной страны «не совсем легитимный» и уже проиграл.