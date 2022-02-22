В Раде подготовили предложение об исключении РФ из состава ООН

Проект постановления об обращении в Генассамблею ООН об «исключении РФ из состава членов ООН» зарегистрирован в Верховной раде Украины. Его автор — депутат от националистического объединения «Свобода» Оксана Савчук, говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Документ озаглавлен так: «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения РФ из состава членов Организации Объединенных Наций». Его текст пока не опубликован .

Также в Раде зарегистрировали проекты обращений по поводу исключения России из ОБСЕ и Совета Европы.

Ранее в законодательной базе украинского парламента было зарегистрировано несколько проектов постановлений, касающихся частичного или полного ограничения отношений с Россией после признания ею независимости ДНР и ЛНР. В числе мер в документах называется также закрытие границ с Россией и Белоруссией.

Разорвать полностью дипломатические отношения с РФ предложила Савчук.

Другой народный избранник, депутат партии «Европейская солидарность» (прежнее название — Блок Петра Порошенко) Алексей Гончаренко также предложил внести постановление о прекращении дипотношений с Россией.

Согласно его инициативе, в пятидневный срок в Раду должны быть внесены законопроекты о частичной либо полной остановке действия всех договоров между Киевом и Москвой. После чего потребуется назначить страну, чьё посольство будет представлять в России интересы Украины.