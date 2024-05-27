В Раде озвучили сумму госдолга Украины Депутат Рады Гетманцев заявил, что госдолг Украины достиг $151,5 млрд

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Государственный долг Украины по состоянию на конец апреля этого года достиг $151,5 млрд, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, 71,5% этой суммы составляют внешние заимствования, а 28,5% — доля внутреннего долга. Депутат также уточнил, что с февраля 2022 года госдолг страны увеличился в 2,2 раза.

По данным министерства финансов, на 30 апреля 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 010,4 млрд грн, в валютном эквиваленте — $151,5 млрд, — отметил Гетманцев.

Депутат также добавил, что более 74% государственного долга Украины на сегодняшний день зарегистрирован в иностранной валюте.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что Украина может провести целевую приватизацию металлургической промышленности, чтобы расплатиться с Западом за оказанную помощь, однако эта сфера напрямую зависит от работы энергетических объектов. Он также допустил, что к 2025 году страна и вовсе может перестать существовать.

До этого газета The Wall Street Journal напомнила, что группа иностранных держателей украинских еврооблигаций согласилась на двухлетнюю отсрочку долга, полагая, что конфликт завершится в 2024 году, однако установленные сроки истекают уже в августе текущего года. По данным издания, если Киеву не удастся заключить новую сделку, то стране грозит дефолт.