В психбольнице на Украине заразились коронавирусом 67 человек

https://static.news.ru/photo/9da9eea8-9ec3-11ea-8aee-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Заместитель председателя Волынской обладминистрации Татьяна Щербак сообщила о массовом заражении коронавирусом в психиатрической больнице. По её словам, COVID-19 выявлен у 67 пациентов.
В Олыке с начала вспышки зарегистрировано 67 случаев, в том числе два летальных. Болезнь обнаружили у 21 медицинского работника и 46 пациентов этого учреждения. Поражён один из двух корпусов больницы, в котором размещены три отделения. Один человек лечится в областной инфекционной больнице, это представитель медицинского персонала, остальные находятся на амбулаторном лечении, — цитирует сообщение РИА Новости.
На данный момент в Волынской области официально зафиксировано 783 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 182 человека. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года.
Как ранее сообщал NEWS.ru, из-за коронавируса президент Украины Владимир Зеленский поставил на паузу долговые обязательства.