В психбольнице на Украине заразились коронавирусом 67 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случай с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, который засиделся в ресторане до ночи, демонстрирует, как австрийцы радуются отмене ограничений. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

Я думаю, что все люди в нашей стране чувствуют себя одинаково. Не имеет значения — президент или не президент, в каком регионе или стороне света. Мы все радуемся, когда правила...