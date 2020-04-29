Хотя власти Украины относительно успешно справляются с эпидемией коронавируса в стране, перед ними встают и новые вызовы. Государству нужны очередные внешние займы, предоставление которых осложняется внутриполитической ситуацией.

По данным издания «Европейская правда», глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон ван Роден отправил письмо-предупреждение в Офис президента Владимира Зеленского. Основанием для этого шага стали предложенные правительством изменения в законодательстве, которые способны повлиять на независимость деятельности украинского Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Речь идёт о поправках, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ. В них включена и возможность решения Конституционного суда об административном коррупционном правонарушении, которое может стать причиной отставки. По мнению Родена, это может негативно повлиять на продолжение сотрудничества Украины с МВФ. В ближайшее время Киев ожидает от организации два транша по $1,75 млрд. Ранее Украина уже пользовалась займами Международного валютного фонда, но в итоге кредиторы выставили довольно жёсткие требования. МВФ, в частности, потребовал от украинского правительства проведения земельной реформы (проще говоря — открытия национального земельного рынка для покупки и продаж) и принятия других, менее значимых мер.

Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому это важные элементы предыдущих программ МВФ, — отметил ван Роден.

В конце прошлого года руководство Украины и Фонд договорились о новой трёхлетней программе поддержки, подразумевающей денежные вливания на сумму более $5 млрд. В ходе переговоров размер кредита удалось увеличить приблизительно до $8 млрд. Однако у МВФ есть два главных условия, которые Киев должен выполнить: принять закон о рынке земли, о котором сказано выше, и гарантировать защиту денежных средств от олигархов.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

В этих условиях переговоры Украины с Фондом пробуксовывают по вполне понятным причинам. Во-первых, украинские власти сейчас слишком сильно заняты поддержанием своего рейтинга в условиях эпидемии. Во-вторых реформы вроде земельной не вызывают однозначной поддержки у народа.

МВФ — один из основных доноров постмайданной украинской власти. Точно подсчитать, сколько он выделил Киеву с 2014 года, тяжело, поскольку часть займов обозначалась как долгосрочные кредиты (по которым Украина ещё должна заплатить). Степень этого влияния настолько высока, что сам Зеленский признал : без фонда его страну ждёт банкротство.

Требования МВФ в части функционирования НАБУ, впрочем, не самый серьёзный вызов для Украины. Да, нынешняя политика Киева способна осложнить отношения с международными кредиторами, но о полном разрыве с ними речь не идёт. Если украинские власти притормозят реформу (что вероятнее всего), то финансовое взаимодействие продолжится на прежнем уровне. Рисковать международным финансированием ради реформирования внутренней службы Киев вряд ли станет.

Помимо этого, в развитии худшего сценария не заинтересован и Владимир Зеленский. Эпидемия коронавируса дала ему возможность если не повысить, то хотя бы удержать свой рейтинг. Терять очки в преддверии годовщины своего пребывания на посту украинский лидер едва ли захочет.

Транши МВФ Киеву накладываются и на другой любопытный фактор: запрос со стороны Минска. Для международных кредиторов нынешняя ситуация — отличный способ обозначения приоритетов. Если и Украина, и Белоруссия просят о деньгах, то с репутационной точки зрения лучше их дать тому, кто затем сохранит верность «союзнических обязательствам» (Киеву), чем тем, кто в любой момент может вновь сменить лагерь (Минск).