В посольстве Швеции опровергли историю о пролитом на Навального кофе

https://static.news.ru/photo/e8dc8180-6608-11eb-80d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство Швеции в Москве сообщило, что рассказанная представителем МИД РФ Марией Захаровой история о том, что шведский министр иностранных дел Анн Линде однажды пролила кофе на российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствует действительности.

В диппредставительстве официального Стокгольма уточнили, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Анн Линде упомянула историю про кофе, однако «жертвой» кофейного инцидента был не российский оппозиционер, а бывший премьер-министр Швеции Улофа Пальме.

Линде говорила об Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не про Навального. Вот, что она сказала дословно: «Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе», — сообщили газете «Коммерсант» в шведском посольстве.

Ранее NEWS.ru писал, что, по сообщениям СМИ, Мария Захарова поделилась в соцсетях сообщением о том, что глава МИД Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде во время переговоров с Лавровым якобы рассказала историю о том, как однажды пролила кофе на Алексея Навального. Публикация Захаровой позже была удалена.