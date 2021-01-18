В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв COVID-19

https://static.news.ru/photo/36c7b5e4-59b7-11eb-bf17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Антирекорд по количеству смертей зафиксирован за последние 24 часа в Португалии. От коронавируса там погибли 167 человек.

Всего с начала пандемии в этом самом западном государстве континентальной Европы от COVID-19 и его последствий скончались уже более девяти тысяч человек, сообщил телеканал RTP. В реанимационных отделениях сейчас лежат 664 пациента с коронавирусом.

В выходные сообщалось, что португальские больницы в ближайшие дни столкнутся с нехваткой мест для заразившихся коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Португалии выявили более 6,7 новых случаев заражения. Всего в стране, где проживают 10 млн человек, с начала пандемии зарегистрировали более 556,5 тыс. заражённых.

При этом страной с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в Евросоюзе оказалась Чехия. В первые 14 дней января чешские власти зафиксировали самый высокий уровень распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) среди стран в ЕС в пересчёте на 100 тысяч населения, сообщал NEWS.ru.