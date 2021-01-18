В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв COVID-19

Антирекорд по количеству смертей зафиксирован за последние 24 часа в Португалии. От коронавируса там погибли 167 человек.
Всего с начала пандемии в этом самом западном государстве континентальной Европы от COVID-19 и его последствий
В выходные сообщалось, что португальские больницы в ближайшие дни столкнутся с нехваткой мест для заразившихся коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Португалии выявили более 6,7 новых случаев заражения. Всего в стране, где проживают 10 млн человек, с начала пандемии зарегистрировали более 556,5 тыс. заражённых.
При этом страной с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в Евросоюзе оказалась Чехия. В первые 14 дней января чешские власти зафиксировали самый высокий уровень распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) среди стран в ЕС в пересчёте на 100 тысяч населения, сообщал NEWS.ru.