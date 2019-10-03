https://static.news.ru/photo/79f788ac-9c54-11e9-bda6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/ Russian Look/Global Look Press

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский анонсировал полный отказ страны от российского газа в 2022 году.

По его словам, к этому времени будет завершено строительство нового газопровода Baltic Pipe.

Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян», — заявил Наимский в эфире «Польского радио».

Он подчеркнул, что после 2022 года весь импорт газа в Польшу будет поступать из США и Катара, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце.

Как писал News.ru, глава польской нефтегазовой госкомпании PGNIG Пётр Вожняк заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal спасло страну от перебоев в поставках газа. По его мнению, если бы Opal не притормозили, юго-восток Польши остался бы без газа. Теперь же, дополнил Вожняк, недостающие объёмы (на которые российская компания сокращает передачу) будут транспортироваться транзитом через Украину и частично попадут в Польшу.