В Польше задержали украинца из-за подозрений в шпионаже в пользу России Спецслужбы Польши задержали украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Польские спецслужбы задержали 21 июня украинца, которого подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-службу министра Мариуша Каминьского, координирующего работу служб безопасности. Он находился на территории страны с 2019 года и наблюдал за критически важной инфраструктурой Польши, в том числе за военными объектами на побережье Балтийского моря.

Задeржание состоялось 21 июня. Задержанный - 15-й чeловек, которому предъявлeны обвинения в участии в организованной прeступной группе, связанной с вeдением шпионской деятельности, - говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит агентство.

Агентство также отмечает, что в случае подтверждения обвинений подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ задержала в Тюмени россиянина, который был пособником украинских спецслужб. В спецслужбе подчеркнули, что подозреваемый с помощью заведомо ложных сведений о ВС РФ склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.